Previsioni Meteo Siderno: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Siderno di Lunedì 21 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il fenomeno della pioggia si attenuerà, ma rimarrà comunque presente. La sera porterà un cielo coperto, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella notte, le previsioni del tempo indicano pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,1°C, con una temperatura percepita leggermente più alta di 21,7°C. La velocità del vento sarà di 18,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 27,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 91%.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con una temperatura che varierà da 21°C a 22,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 9,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%. Le piogge si presenteranno con intensità debole, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero miglioramento, con piogge che si presenteranno più sporadiche e una temperatura che scenderà fino a 20,9°C. La copertura nuvolosa varierà dal 49% al 79%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’86%.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si attesterà al 97%, e il vento sarà molto debole, con velocità di circa 2 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno nei prossimi giorni evidenzieranno un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che tenderanno a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.1° perc. +21.7° 1.16 mm 18.6 SSE max 27.4 Scirocco 91 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.52 mm 9 SSE max 14 Scirocco 87 % 1023 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +20.9° 0.29 mm 5.9 SE max 11.2 Scirocco 87 % 1024 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.45 mm 9.4 SE max 14.5 Scirocco 80 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.46 mm 12.1 SSE max 15.8 Scirocco 78 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +21.9° perc. +22.3° 0.31 mm 10 SSE max 13.6 Scirocco 80 % 1025 hPa 18 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.23 mm 4 SSE max 6.3 Scirocco 88 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° prob. 39 % 0.9 SE max 3.7 Scirocco 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.