Previsioni Meteo Siderno: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Siderno si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà circa 21,3°C durante le ore centrali della giornata, mentre la minima si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che si avvicineranno al 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 9,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21°C intorno alle 9:00. La brezza leggera proveniente da sud-sud est contribuirà a mantenere l’aria fresca, ma la sensazione di calore sarà accentuata dall’umidità. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi si prevede una mattinata asciutta, nonostante il cielo grigio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Anche in questo periodo non si prevedono piogge, ma l’alta umidità potrà rendere l’aria pesante. La sensazione di calore percepita sarà comunque più bassa rispetto alla mattinata.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. I venti leggeri da sud-ovest non apporteranno cambiamenti significativi alle condizioni meteo. La notte successiva si preannuncia simile a quella precedente, con temperature che non scenderanno sotto i 18°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimangano stabili, con una persistenza di nuvolosità e temperature simili. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo, quindi è consigliabile prepararsi a un clima umido e coperto anche per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° Assenti 2.3 O max 4 Ponente 83 % 1024 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 2 NNO max 3 Maestrale 83 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 1.9 NO max 3 Maestrale 83 % 1024 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 6.1 SSE max 8.3 Scirocco 68 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 7.9 S max 8.9 Ostro 63 % 1023 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 7.2 S max 9.5 Ostro 67 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.3 SSO max 8.8 Libeccio 72 % 1023 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 5.1 SO max 8.3 Libeccio 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.