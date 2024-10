Previsioni Meteo Siderno: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Siderno indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 54% al 80%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che raggiungeranno i 25,8°C entro le 11:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 26,8 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 51% e il 93%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature diminuiranno gradualmente, toccando i 20,8°C entro le 17:00. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 20 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 68%. La giornata si concluderà con un clima piacevole, ideale per una passeggiata lungo il lungomare.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che varieranno tra i 18 km/h e i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un weekend che si preannuncia soleggiato e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si prevedono cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere i 27°C, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà, offrendo un clima piacevole per tutti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 21.9 NO max 37.4 Maestrale 76 % 1009 hPa 3 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° prob. 8 % 20.3 NO max 38.4 Maestrale 80 % 1009 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23.4° prob. 20 % 21.6 NO max 39.5 Maestrale 81 % 1011 hPa 9 cielo coperto +25° perc. +25.1° Assenti 23.1 NO max 33.2 Maestrale 58 % 1012 hPa 12 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 26 NO max 35 Maestrale 48 % 1012 hPa 15 cielo sereno +23.9° perc. +23.7° Assenti 23.8 NO max 34.2 Maestrale 52 % 1012 hPa 18 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 20.8 NO max 31.2 Maestrale 76 % 1014 hPa 21 poche nuvole +18.8° perc. +18.8° Assenti 20.9 NO max 28.3 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:18

