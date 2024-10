Previsioni Meteo Siderno: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Siderno per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti durante tutta la giornata. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con una leggera escursione termica. I venti soffieranno con intensità variabile, ma generalmente moderati, contribuendo a un’atmosfera gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, creando un clima piuttosto umido.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 27,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare gradualmente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, ma si potranno osservare delle nubi sparse verso le 19:00. La velocità del vento varierà, ma si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mantenendo un clima piuttosto fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo coperto e nubi sparse. Il vento, che soffierà da Nord Ovest, potrà raggiungere intensità di 19,6 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, e che le temperature si mantengano su valori gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 10 NO max 11.8 Maestrale 60 % 1011 hPa 3 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 12 ONO max 15 Maestrale 59 % 1010 hPa 6 cielo coperto +23.3° perc. +22.9° Assenti 9.3 ONO max 12.5 Maestrale 48 % 1009 hPa 9 cielo coperto +27.6° perc. +27.3° Assenti 8.3 SSO max 9.5 Libeccio 39 % 1010 hPa 12 cielo coperto +27.6° perc. +28° Assenti 13.7 S max 12.6 Ostro 50 % 1008 hPa 15 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 11.1 SSO max 13.7 Libeccio 60 % 1008 hPa 18 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° Assenti 9.8 ONO max 14.1 Maestrale 56 % 1008 hPa 21 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 17.3 NO max 23.4 Maestrale 53 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:19

