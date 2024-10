Previsioni Meteo Siderno: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Siderno indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 23,6°C, con una leggera pioggia che si presenterà tra le 01:00 e le 03:00. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17,3 km/h.

Nella mattina, si prevede un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che varieranno tra 21,9°C e 24,2°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che toccheranno il 69% alle 09:00. Anche in questa fascia oraria, il vento si manterrà sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 22,9 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi, con un incremento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 22,4°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno arrivare a 38,3 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno drasticamente, attestandosi intorno al 5%.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 18,4°C. Il vento si calmerà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 15,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano più stabili, con cieli sereni e temperature in calo, rendendo il weekend ideale per godere delle bellezze locali. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole, mentre le piogge di Venerdì rimarranno un ricordo fugace.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.7° perc. +24.4° prob. 26 % 13.1 SSO max 17.3 Libeccio 87 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +23.6° perc. +24.2° 0.22 mm 7.7 OSO max 10.8 Libeccio 81 % 1008 hPa 6 cielo coperto +22.7° perc. +23.2° prob. 72 % 17.9 NO max 27.7 Maestrale 83 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +23.3° perc. +23.5° 0.35 mm 20.7 NO max 28 Maestrale 72 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.8° 0.2 mm 22.9 NO max 29.2 Maestrale 66 % 1009 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 5 % 25.8 NO max 38.3 Maestrale 63 % 1009 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 20.7 NO max 34.6 Maestrale 70 % 1011 hPa 21 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 16.6 NO max 23 Maestrale 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.