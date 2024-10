Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Siena si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 13,5°C e i 20,6°C, con un picco atteso nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,7 km/h e i 4 km/h, e la direzione principale sarà da Nord a Nord-Ovest. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est a una velocità di circa 3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, con un massimo previsto di 20,6°C alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria più fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14,2°C alle 21:00. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si prevede un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 71%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non subiranno grandi escursioni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 3.3 NE max 3.1 Grecale 85 % 1025 hPa 5 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 3.6 ENE max 3.7 Grecale 83 % 1026 hPa 8 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 3.3 E max 4.1 Levante 74 % 1026 hPa 11 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 2.5 ENE max 3.5 Grecale 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 1.9 N max 3.1 Tramontana 60 % 1024 hPa 17 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 3.9 NO max 3.9 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 81 % 1025 hPa 23 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:07

