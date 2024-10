Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Siena si prevede una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con precipitazioni che si presenteranno durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 12°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Siena saranno caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà attorno ai 12°C, con una percezione leggermente più bassa. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 91%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011 hPa. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 77%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare. Il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13°C alle 09:00 e i 15°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, mentre la probabilità di precipitazioni si ridurrà drasticamente, attestandosi attorno al 3% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, favorendo un clima più gradevole. Le temperature raggiungeranno un massimo di 16,7°C alle 14:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 9 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi intorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 9°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno all’86%. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a rendere la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo un inizio instabile, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole e a un clima più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli previsioni del tempo per godere di una piacevole esperienza nel cuore della Toscana.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 0.12 mm 5.7 NNE max 9.7 Grecale 92 % 1011 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° prob. 33 % 6 NNE max 10.8 Grecale 93 % 1011 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 15 % 5.8 NNE max 10.6 Grecale 91 % 1012 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 4 % 7.2 NE max 8.9 Grecale 76 % 1013 hPa 13 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 41 % 8 NE max 6.7 Grecale 64 % 1012 hPa 16 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° prob. 27 % 6.3 NNE max 7.8 Grecale 70 % 1012 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 4.7 NNE max 4.9 Grecale 83 % 1013 hPa 22 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:43

