Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di nubi sparse, con occasionali momenti di cielo sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 20,9°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 9 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, garantendo momenti di sereno. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da ovest.

Proseguendo verso il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e la bassa copertura nuvolosa garantirà una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siracusa mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno miti e condizioni di cielo variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia comunque di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 4.5 ONO max 3.3 Maestrale 67 % 1023 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.9 NNO max 4.7 Maestrale 68 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.3 NNO max 3.1 Maestrale 64 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 4.5 ESE max 3 Scirocco 61 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° Assenti 9.2 SE max 7.9 Scirocco 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 5.3 S max 5.8 Ostro 61 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.1 OSO max 3.1 Libeccio 62 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 5.4 ONO max 4.4 Maestrale 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:01

