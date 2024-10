Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C e una leggera probabilità di precipitazioni. La situazione si evolverà nel corso della mattina, quando si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio, portando a precipitazioni moderate. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 45 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte le condizioni saranno di cielo coperto, con temperature che varieranno tra 21,6°C e 22,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24-32 km/h, proveniente principalmente da sud. La probabilità di pioggia sarà moderata, ma non si registreranno accumuli significativi.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-23°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. Le piogge, inizialmente leggere, diventeranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 2 mm entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con velocità che potranno superare i 35 km/h.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le temperature si attesteranno attorno ai 22°C, con piogge che si presenteranno in forma leggera, ma costante. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 43 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,68 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno fino a 19°C, mentre le piogge diventeranno forti, con accumuli che potranno superare i 15 mm. Il vento si presenterà fresco, con velocità che potranno raggiungere i 20 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale e la probabilità di rovesci di pioggia sarà molto alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa indicano un Sabato di maltempo, con piogge diffuse e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° prob. 47 % 25.8 S max 32.3 Ostro 80 % 1015 hPa 4 cielo coperto +22° perc. +22.3° prob. 30 % 27.3 SSE max 35.9 Scirocco 81 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.12 mm 35.4 SSE max 43.1 Scirocco 81 % 1013 hPa 10 pioggia moderata +22.7° perc. +23° 2.12 mm 35.9 SSE max 44.6 Scirocco 78 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +23° perc. +23.4° 0.68 mm 36.3 S max 43.9 Ostro 78 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +22.1° perc. +22.5° 0.55 mm 21.6 S max 30.7 Ostro 81 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +21.1° perc. +21.3° 1.12 mm 7.2 ESE max 11.2 Scirocco 79 % 1011 hPa 22 forte pioggia +18.8° perc. +19.1° 10.83 mm 32.5 O max 44.1 Ponente 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:13

