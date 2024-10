Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 95%, e la velocità del vento varierà tra i 3 km/h e i 6 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,4 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più fresca e piacevole, con valori attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un proseguimento della giornata serena, con temperature che toccheranno i 25,2°C alle ore 14:00. Il vento si farà più vivace, con intensità che potrà raggiungere i 21,7 km/h. L’umidità rimarrà bassa, favorendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 21,2°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 4 km/h e i 8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, creando un’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un alternarsi di giornate soleggiate e momenti di maggiore copertura nuvolosa. Domenica si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre lunedì potrebbe portare qualche pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di questo sabato per godere di un clima favorevole prima dell’arrivo di condizioni più variabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 6.1 SSE max 9.9 Scirocco 64 % 1012 hPa 4 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 6.8 NO max 7.5 Maestrale 67 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 5.7 NO max 6.3 Maestrale 57 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 7.3 NE max 11.9 Grecale 48 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25° perc. +24.8° Assenti 6.2 ENE max 17.8 Grecale 47 % 1011 hPa 16 cielo sereno +23.9° perc. +23.8° Assenti 5.7 ONO max 24.4 Maestrale 55 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 8.7 N max 10.4 Tramontana 59 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 5.8 NO max 7.1 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:32

