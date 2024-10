Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88% e temperature intorno ai 20,5°C. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno a 21,3°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, raggiungendo il 93% di copertura nuvolosa. Sabato, la notte sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto e temperature di circa 19,7°C. Domenica, si prevede un netto miglioramento con cielo sereno e temperature che toccheranno i 21,5°C nel pomeriggio, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. La temperatura si attesterà intorno ai +20,5°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +20,3°C. La velocità del vento sarà di 4,3 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 27%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo +20,9°C alle 08:00 e +21,3°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 8,7 km/h alle 09:00, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si attesterà intorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 93% alle 16:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C e 21,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. La velocità del vento varierà tra i 12,3 km/h e i 17,6 km/h, mantenendo una direzione meridionale. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature scenderanno a +20,1°C alle 22:00, con una temperatura percepita di +19,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità rimarrà costante attorno al 66%.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,7°C, con una temperatura percepita di +19,5°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. L’umidità si attesterà al 67%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C alle 09:00 e 21,3°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 13,2 km/h alle 10:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura massima di 21,2°C alle 14:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,1 km/h, mantenendo una direzione meridionale. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante attorno al 57%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +20,2°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,6 km/h, proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,1°C, con una temperatura percepita di +19,8°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h. L’umidità si manterrà al 63%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 1%. Le temperature saliranno a +20,8°C alle 09:00 e +21°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 9,7 km/h e i 12,3 km/h, mantenendo una direzione meridionale. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 21,5°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,7 km/h, mantenendo una direzione meridionale. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

In conclusione, il fine settimana a Siracusa si presenterà con un clima prevalentemente coperto, specialmente Venerdì e Sabato, mentre Domenica si prevede un miglioramento con cieli sereni nella mattina. Le temperature si manterranno miti, rendendo il weekend adatto per attività all’aperto, soprattutto Domenica. Si consiglia di tenere d’occhio le condizioni meteo, in particolare per Sabato, quando la copertura nuvolosa sarà massima.

