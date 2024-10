Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Siracusa si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si schiarirà nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 21°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata. Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento, con ampie schiarite e un cielo sereno. La serata porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà di circa 10,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, mantenendo un clima piuttosto umido con un’umidità del 65%. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra i 7 e i 15 km/h, con direzione sempre da Sud-Sud Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 62%.

Il pomeriggio si prevede soleggiato, con temperature che toccheranno un massimo di 21,7°C alle 12:00 e un cielo sereno. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che varierà tra i 11 e i 14 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità continuerà a scendere, stabilizzandosi attorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che tornerà a essere coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 20,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 10 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le condizioni climatiche favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 9.1 SSE max 12.7 Scirocco 67 % 1022 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 7.5 SSE max 11.4 Scirocco 71 % 1022 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 10 % 8.7 SSE max 11.7 Scirocco 69 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 13.6 SSE max 13 Scirocco 65 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 12.9 SE max 11.5 Scirocco 62 % 1023 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 12.1 SE max 13.5 Scirocco 65 % 1023 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 10.7 SE max 13.2 Scirocco 65 % 1024 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 7.7 ESE max 11.2 Scirocco 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:03

