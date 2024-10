Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C già dalle prime ore, mantenendo un’umidità relativamente bassa attorno al 52%.

Nel corso del pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando punte di 22,4°C. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,4 km/h. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere lentamente, attestandosi intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni evidenziano una continuità di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che anche nei giorni successivi, il clima rimarrà stabile, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà un’ottima fruibilità degli spazi esterni.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 6.6 ONO max 6.3 Maestrale 57 % 1013 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 8.6 NO max 8.9 Maestrale 58 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +19.9° Assenti 6.6 NO max 7.6 Maestrale 52 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 9.7 E max 7.8 Levante 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 16.1 SE max 14.3 Scirocco 56 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 16.6 SE max 16.3 Scirocco 59 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 9.9 ENE max 12.4 Grecale 63 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 10.3 NE max 12.2 Grecale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:30

