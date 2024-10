Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero superare i 35 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 70% durante le ore serali.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Siracusa godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 21,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà intorno al 64%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno fino a 26,6°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 55%. Non si prevedono piogge, e il sole dominerà la scena.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare. Sebbene le temperature rimarranno elevate, con un massimo di 26,9°C, si assisterà a un aumento della nuvolosità. Le nubi sparse si faranno più consistenti, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potrebbero raggiungere i 36 km/h. Nonostante ciò, non si registreranno precipitazioni significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un cambiamento più marcato. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con un’intensità che varierà nel corso delle ore. Le temperature scenderanno a 22,8°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. Le piogge, seppur leggere, potrebbero continuare fino a tarda notte, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede un aumento della nuvolosità e piogge leggere in serata. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, mentre chi desidera un clima più fresco e umido troverà soddisfazione nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 4 ONO max 5.7 Maestrale 64 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 5.7 SO max 6.3 Libeccio 60 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.9° perc. +22.5° Assenti 9.6 SO max 11.2 Libeccio 49 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 18.6 SSO max 22.5 Libeccio 51 % 1012 hPa 13 cielo sereno +26.9° perc. +27.6° Assenti 27.7 SO max 32.4 Libeccio 55 % 1011 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° Assenti 25.7 SO max 33.6 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.39 mm 18.6 SO max 23.5 Libeccio 73 % 1011 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 27 % 16.3 SO max 24.8 Libeccio 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.