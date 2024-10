Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Somma Vesuviana si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature oscilleranno intorno ai 18,8°C. Con l’arrivo della mattina, le nubi aumenteranno, portando a un cielo coperto e a temperature che raggiungeranno i 22,8°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si porteranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura si manterrà attorno ai 18,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,6°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale che raggiungerà il 72%. Le temperature saliranno fino a 22,4°C entro le 11:00, mentre il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La situazione meteo rimarrà invariata fino alle 17:00, quando le temperature inizieranno a scendere leggermente.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con venti leggeri provenienti da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano una giornata di Martedì caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle fresche giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° Assenti 3.1 NE max 4.2 Grecale 69 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.1 ENE max 5 Grecale 72 % 1023 hPa 7 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.7 NE max 5.3 Grecale 67 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 1.3 ONO max 3.2 Maestrale 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.5° Assenti 5.4 ONO max 5.6 Maestrale 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 7.8 O max 9.2 Ponente 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 3 NNO max 4.2 Maestrale 64 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 1.5 NE max 3.2 Grecale 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

