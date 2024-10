Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un progressivo miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio, per poi concludersi con condizioni di instabilità nella serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della serata, si prevede un abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 4 km/h da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10-13 km/h, e l’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 46%. Le ore centrali della giornata, tra le 11:00 e le 15:00, saranno le più calde, con temperature che toccheranno i 25°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 15-24%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, ma già a partire dalle 18:00 si prevede un aumento della nuvolosità, con un ritorno a condizioni di cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 22°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo: si prevede l’arrivo di piogge moderate, che inizieranno intorno alle 20:00 e si intensificheranno fino a diventare forti alle 21:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 17°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 96%. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 6.38 mm, rendendo necessaria una certa cautela per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana indicano un miglioramento temporaneo nella giornata di Mercoledì, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 2.5 ESE max 4 Scirocco 75 % 1018 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 3 SE max 3.6 Scirocco 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 3.5 ESE max 4.9 Scirocco 73 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 7.5 SSE max 11.4 Scirocco 53 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 13.5 S max 21.7 Ostro 47 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.2° perc. +24° Assenti 15.6 SSE max 25.5 Scirocco 53 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° prob. 3 % 10.7 SSE max 17.8 Scirocco 58 % 1011 hPa 21 forte pioggia +17° perc. +17° 6.38 mm 14.8 OSO max 41.9 Libeccio 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

