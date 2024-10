Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con una leggera brezza, mentre la sera porterà un abbassamento delle temperature, mantenendo comunque un clima mite.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno con una copertura nuvolosa del 20%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,3°C, con una temperatura percepita di 16°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo un cielo sereno fino alle prime luci dell’alba, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,5°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 2%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera, con velocità che potrà arrivare fino a 10,2 km/h, renderà l’aria piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 52%, contribuendo a un clima confortevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo ancora sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con punte di 12 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 50%, mentre non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. La serata si preannuncia tranquilla e mite, ideale per passeggiate o momenti di relax all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli, con un leggero calo serale. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli prevalentemente sereni, rendendo il periodo ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.3° perc. +16° prob. 40 % 2.6 SSE max 3.6 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° prob. 22 % 3.1 SE max 4 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16° perc. +15.6° prob. 22 % 3.3 ESE max 4.6 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° prob. 24 % 4.3 SO max 6.6 Libeccio 61 % 1014 hPa 12 poche nuvole +20.8° perc. +20.3° prob. 7 % 10.2 OSO max 11.5 Libeccio 52 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.2° perc. +19.6° Assenti 11.1 OSO max 11.3 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 5.4 OSO max 7 Libeccio 62 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18° perc. +17.6° Assenti 2 OSO max 3.4 Libeccio 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

