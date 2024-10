Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C e 22°C nel corso della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66%, e il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest, con velocità di circa 3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature massime toccheranno i 22°C, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, portando a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che risalirà fino al 57%. Il vento sarà debole, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 3.1 SSO max 5.5 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 1.9 SO max 3.9 Libeccio 67 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 1.9 SE max 3.2 Scirocco 67 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 5 SO max 5.8 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 8 OSO max 7.9 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.2° perc. +21.8° Assenti 7.4 OSO max 6 Libeccio 49 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° Assenti 4 O max 5.1 Ponente 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 1.3 E max 3.1 Levante 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:29

