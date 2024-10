Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 24°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 49% e il 70%. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 8 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a circa 19°C. L’umidità sarà intorno al 70%, creando una sensazione di freschezza. I venti saranno leggeri, con intensità di bava.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 21°C entro le 08:00 e arrivando a 24°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a diminuire leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre i venti, inizialmente leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, raggiungendo i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a circa 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 59%. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana mostrano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Si consiglia di prepararsi a una settimana di tempo variabile, con possibili schiarite nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 0.5 O max 2.4 Ponente 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 1.4 E max 2.2 Levante 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 2.8 ENE max 3 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 1.8 S max 2.9 Ostro 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 5.8 O max 5 Ponente 49 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 5 O max 3.6 Ponente 51 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 5 ENE max 8.4 Grecale 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 0.9 NO max 1.8 Maestrale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:15

