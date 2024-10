Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,6°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un clima più fresco e umido.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 35%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 23,4°C entro le ore di pranzo. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 10,9 km/h.

Nel pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà, portando a un clima più pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con nubi sparse e una probabilità di pioggia leggera che si manifesterà intorno alle 23:00. Le temperature si attesteranno sui 20,4°C, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 10,7 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel corso della serata di Mercoledì. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima più favorevole nei giorni successivi, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 1.7 SO max 3.3 Libeccio 70 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 1.9 S max 3 Ostro 75 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.1 SSE max 4.9 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 6.5 SSO max 9.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.6° perc. +23.3° Assenti 12.2 SO max 15.5 Libeccio 48 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 10.9 SSO max 13.4 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 7.9 S max 12.5 Ostro 64 % 1010 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 1 % 9.1 SSE max 14.4 Scirocco 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.