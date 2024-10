Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Somma Vesuviana si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,8°C e i 23,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h, e la direzione predominante sarà da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 84%, e i venti si presenteranno come una leggera brezza.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 23,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

Il pomeriggio porterà temperature leggermente più basse, con un massimo di 23,3°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si stabilizzerà attorno al 59%. I venti continueranno a essere deboli, mantenendo la loro direzione prevalentemente da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 15%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 20,2°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, superando il 70%. I venti si presenteranno come una leggera bava, senza variazioni significative rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 1 NO max 5.8 Maestrale 81 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 4.1 NNE max 5.2 Grecale 84 % 1026 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 5 NE max 6.4 Grecale 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° prob. 1 % 2.8 NE max 4.7 Grecale 68 % 1028 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 3 O max 4.9 Ponente 58 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° prob. 15 % 4.5 O max 5.7 Ponente 59 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 14 % 2 NO max 5 Maestrale 67 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° prob. 2 % 0.7 NE max 4.6 Grecale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.