Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate e non si prevedono precipitazioni significative. La situazione meteorologica si presenterà stabile, con venti leggeri che non influenzeranno in modo rilevante il comfort climatico.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5-6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%, creando una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere intensa, con una probabilità di pioggia molto bassa, inferiore al 5%. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà tra il 58% e il 70%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, mantenendo una situazione meteorologica stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità elevata continueranno a caratterizzare il clima locale, rendendo le giornate piuttosto umide. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile prepararsi a un clima umido e coperto nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° Assenti 1.7 N max 2.2 Tramontana 81 % 1023 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° Assenti 0.9 E max 1.5 Levante 82 % 1022 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 1.8 ENE max 2.4 Grecale 81 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 1.3 SE max 3 Scirocco 66 % 1023 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 5.4 SO max 4.5 Libeccio 59 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 3 % 6.6 OSO max 5.3 Libeccio 62 % 1021 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° prob. 5 % 3.5 SO max 4.8 Libeccio 72 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 1.1 SSO max 4 Libeccio 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.