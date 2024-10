Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il fenomeno continuerà, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Nel corso della giornata, si prevede un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle precipitazioni.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 9%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 6,6 km/h. Tuttavia, nel corso delle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento significativo: a partire dalle 02:00, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a 16,5°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 72% entro le 05:00.

Durante la mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 50%, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. Le piogge, seppur leggere, continueranno fino a metà mattinata, per poi attenuarsi progressivamente.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre la probabilità di pioggia scenderà notevolmente. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 10 km/h. Questo cambiamento favorirà un pomeriggio più gradevole, con possibilità di attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 20%, e il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera più piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Somma Vesuviana suggeriscono una giornata che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.6° perc. +17° prob. 11 % 6.6 SE max 8.6 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +16.9° perc. +16.5° 0.1 mm 6.7 SE max 9.7 Scirocco 68 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.11 mm 7.9 ESE max 11.8 Scirocco 71 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.7° perc. +19.3° 0.32 mm 6.9 S max 9.6 Ostro 58 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +19.6° 0.34 mm 13.4 OSO max 14.4 Libeccio 55 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 46 % 10.4 OSO max 10.7 Libeccio 55 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 52 % 3.8 SSO max 6 Libeccio 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +17.6° perc. +17° prob. 22 % 3.4 SE max 5.1 Scirocco 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

