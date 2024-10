Previsioni Meteo Suzzara: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 38%, con temperature intorno ai 15,2°C. Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura del 99% e temperature che saliranno a 15,9°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà il picco di 21°C, mentre in serata la temperatura scenderà a 17,5°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 17,2°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni meteo continueranno a presentare nubi sparse e temperature variabili tra 15°C e 21°C, con umidità elevata e vento generalmente leggero.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura salirà a 15,9°C con una percezione di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h da Nord Est, con raffiche fino a 5,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente al 81% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma la temperatura raggiungerà il picco di 21°C. La temperatura percepita sarà di 20,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,2 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che arriveranno a 11,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura scenderà a 17,5°C, con una percezione di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche fino a 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Martedì 22 Ottobre

Durante la notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 1,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura salirà a 17,2°C, con una percezione di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 0,8 km/h da Ovest, con raffiche fino a 0,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente al 84% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura raggiungerà i 21°C. La temperatura percepita sarà di 21°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che arriveranno a 2,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1027 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 14%. La temperatura scenderà a 16,5°C, con una percezione di 16,5°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h da Nord Est, con raffiche fino a 7,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88% e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,9°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura salirà a 15,8°C con una percezione di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche fino a 3,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente al 90% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma la temperatura raggiungerà il picco di 21,1°C. La temperatura percepita sarà di 21°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che arriveranno a 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura scenderà a 17,7°C, con una percezione di 17,6°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h da Nord Est, con raffiche fino a 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Giovedì 24 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,5°C. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 24,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura scenderà a 15,2°C, con una percezione di 15°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 24 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’86% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura raggiungerà i 19,4°C. La temperatura percepita sarà di 19,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che arriveranno a 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1029 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura scenderà a 16,8°C, con una percezione di 16,8°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 10,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente coperto e nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 21°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento sarà generalmente leggero, con occasionali raffiche più forti. Si consiglia di tenere in considerazione queste previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

