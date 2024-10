Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Taranto si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con cieli coperti che potrebbero influenzare la percezione della temperatura. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, ma generalmente orientata verso est-nord est.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 84%, e il vento soffierà leggermente, con velocità di circa 3-5 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 85% di nuvolosità. La velocità del vento si intensificherà leggermente, arrivando a 6-9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 67-70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti e temperature che scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21-22°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori intorno ai 6-10 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 70%, il che potrebbe rendere la sensazione di calore più intensa.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19-20°C. La velocità del vento diminuirà, scendendo a circa 2-3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 76-78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1027 hPa, senza significative variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, le temperature rimarranno generalmente stabili, mantenendo un clima gradevole per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 3.9 ENE max 4.4 Grecale 84 % 1027 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +19.2° Assenti 5.9 ENE max 6.3 Grecale 84 % 1027 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 6.3 NE max 6.3 Grecale 83 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 2.3 SE max 4.2 Scirocco 70 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 9 SO max 5.3 Libeccio 68 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° Assenti 8.7 SO max 7.7 Libeccio 72 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 0.8 O max 2.1 Ponente 78 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 2.7 ENE max 2.9 Grecale 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:56

