Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Taranto si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 23°C entro le ore centrali della giornata, accompagnata da una copertura nuvolosa quasi totale. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte (fino alle ore 06:00), Taranto avrà un cielo coperto con temperature che varieranno da 19,0°C a 19,3°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70-74%, e i venti soffieranno da Est-Sud Est con intensità di brezza.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,4°C intorno alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma resterà sopra il 65%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non cambierà significativamente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, con un cielo sempre coperto. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 35 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, toccando valori intorno al 71-76%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 21-22°C, mentre i venti continueranno a essere freschi, con raffiche che potranno arrivare fino a 45 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteorologiche possano variare, ma per ora il clima rimarrà stabile e fresco. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non segnalano schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 9.1 ESE max 11.6 Scirocco 71 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 10.7 SE max 16.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 17.9 SSE max 24.7 Scirocco 69 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 25.9 SSE max 29.1 Scirocco 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° Assenti 28.5 SSE max 31.8 Scirocco 66 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° Assenti 26.5 SSE max 37.3 Scirocco 76 % 1015 hPa 19 nubi sparse +21.9° perc. +22.2° Assenti 29.2 SSE max 44.1 Scirocco 78 % 1013 hPa 22 cielo coperto +22.2° perc. +22.6° Assenti 28.9 SSE max 45.4 Scirocco 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.