Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 22°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 17,4°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,8 km/h e 4,2 km/h, rendendo la notte tranquilla e fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10-13%, e i venti si faranno leggermente più sostenuti, con una velocità che potrà arrivare fino a 12,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura che potrà arrivare fino al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai 19-21°C, con una leggera diminuzione rispetto al primo pomeriggio. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto verso le ore serali. Le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e la situazione climatica rimarrà favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.2° perc. +18.1° Assenti 3.2 E max 3.5 Levante 76 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 1.8 ENE max 2.1 Grecale 77 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° Assenti 3.1 ENE max 3.1 Grecale 71 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.3° perc. +21° Assenti 5.9 SSE max 5.9 Scirocco 60 % 1024 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° Assenti 12.7 S max 11.3 Ostro 62 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 8.5 S max 10.2 Ostro 72 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.2 SSE max 7.5 Scirocco 75 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.7 SE max 6.7 Scirocco 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.