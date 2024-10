Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a circa 9,1 km/h, mantenendo una direzione meridionale. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui +21°C. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 61%, garantendo un clima comunque piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a circa +19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre i venti diventeranno più leggeri, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima rimanga stabile anche nei giorni successivi, con possibilità di qualche variazione nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 2.1 N max 2.2 Tramontana 76 % 1024 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 1.7 NE max 1.7 Grecale 76 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 2.3 NO max 2.7 Maestrale 72 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 5.5 SSO max 3.4 Libeccio 58 % 1024 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 10 S max 6.4 Ostro 56 % 1023 hPa 16 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° Assenti 7.2 S max 8.1 Ostro 66 % 1022 hPa 19 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° Assenti 2.1 SSO max 3.1 Libeccio 71 % 1023 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 1.8 ENE max 2.4 Grecale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.