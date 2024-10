Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +18,5°C e una percezione di +18,4°C. Il vento sarà moderato, tra 2,1 km/h e 3,1 km/h, da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà attorno al 76%. Durante la mattina, le temperature saliranno a 20°C e il vento aumenterà a 4,4 km/h. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C. Sabato, il cielo avrà poche nuvole, con temperature di +18,2°C e un’umidità del 73%. Domenica, il cielo rimarrà coperto, con temperature di +18,5°C e un vento sostenuto fino a 11,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni nel fine settimana.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,5°C e si sentiranno leggermente più fresche, con una temperatura percepita di +18,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +20°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 4,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 62% entro le 09:00. A partire dalle 10:00, si osserveranno nubi sparse, con temperature che toccheranno i 21,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C alle 13:00. La velocità del vento raggiungerà i 9,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità si attesterà attorno al 59%. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà leggermente, passando a poche nuvole. Le temperature scenderanno a +19,2°C alle 20:00, con una velocità del vento che si ridurrà a 0,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che non supererà il 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,2°C e la temperatura percepita sarà di +18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 3,6 km/h, proveniente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo si farà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a 20,3°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi al 67%. A partire dalle 10:00, si osserveranno nubi sparse, con temperature che toccheranno i 21,1°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,5°C alle 13:00. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 10,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +18,9°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,5°C, con una temperatura percepita di +18,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 10 km/h e 11,9 km/h, proveniente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a 20,8°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 64%. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, toccando i 16,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà leggermente, passando a poche nuvole. Le temperature scenderanno a +18,4°C alle 20:00, con una velocità del vento che si ridurrà a 8,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si preannuncia caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno miti. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le serate più fresche.

