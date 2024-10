Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 20 Ottobre a Teramo si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere e cieli coperti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa al 100% e piogge intermittenti. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, dove le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, con temperature che si manterranno sui 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 km/h e i 12 km/h, prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 17°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 97%. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una leggera diminuzione della pioggia prevista. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo la giornata piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 16°C. Le piogge riprenderanno, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte.

In conclusione, il quadro meteo per Teramo nei prossimi giorni non mostra segni di miglioramento immediato. Le previsioni del tempo indicano che le condizioni di instabilità continueranno anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge e temperature fresche. Si consiglia di prepararsi a un inizio settimana caratterizzato da un clima umido e variabile, con un’attenzione particolare alle possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.58 mm 2 NO max 3.7 Maestrale 94 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.63 mm 4.1 NNE max 6.2 Grecale 97 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.77 mm 8.7 E max 18.9 Levante 99 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.52 mm 13.7 E max 24 Levante 96 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.38 mm 8.9 ENE max 13.3 Grecale 94 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.36 mm 5.9 E max 10 Levante 93 % 1024 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.9° prob. 69 % 2.3 NNE max 4.2 Grecale 97 % 1025 hPa 21 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.16 mm 3.4 NE max 4.8 Grecale 97 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:10

