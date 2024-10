Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Teramo si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e i venti soffieranno da Ovest con velocità moderate. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. Le previsioni del tempo indicano un proseguimento di condizioni serene anche nel pomeriggio, con valori termici che si manterranno sopra i 15°C.

Durante la sera, le temperature scenderanno gradualmente, ma rimarranno comunque sopra i 14°C, garantendo un clima mite e piacevole. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno all’80%, ma senza generare disagio. Le previsioni meteo non segnalano precipitazioni, quindi non ci si dovrà preoccupare di eventuali rovesci o temporali.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con temperature comprese tra 14°C e 14,6°C, mentre la mattina vedrà un incremento termico che porterà il termometro a segnare 20,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso la sera, dove si attesteranno sui 14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani, ci si aspetta un clima altrettanto favorevole, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre gli appassionati di meteorologia potranno osservare con interesse l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 5 O max 4.6 Ponente 84 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 5.2 O max 4.8 Ponente 82 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 3.7 O max 4.2 Ponente 73 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 6.4 NE max 4.6 Grecale 57 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 9.2 NE max 7.5 Grecale 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° Assenti 3 ENE max 3.4 Grecale 88 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 4.2 O max 4.4 Ponente 88 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 5.5 O max 5.4 Ponente 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:56

