Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

Nella giornata di Sabato 19 Ottobre, Teramo si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una prevalenza di pioggia leggera e cielo coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 17-18°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97% nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra 1,5 e 7,4 km/h, e proveniente principalmente da direzioni variabili come Nord Est e Est.

Durante la notte, Teramo sarà avvolta da un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno all’83%. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con la pioggia che continuerà a cadere fino al mattino.

Nella mattina, il tempo rimarrà instabile, con piogge leggere che si susseguiranno fino a mezzogiorno. Le temperature percepite varieranno tra 17,2°C e 18,9°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 89%. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,28 mm per ora. La copertura nuvolosa sarà totale, con un cielo che non darà spazio a schiarite.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature tra 17°C e 18,6°C. La velocità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità, purtroppo, non darà tregua, raggiungendo il 97%. Anche in questo frangente, le previsioni meteo non prevedono miglioramenti significativi, con piogge che si protrarranno fino a sera.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con un cielo sempre coperto. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 95%. La situazione meteorologica non accennerà a migliorare, e le previsioni del tempo per le ore notturne indicano una persistenza di cielo coperto e assenza di precipitazioni significative.

In conclusione, i prossimi giorni a Teramo si preannunciano caratterizzati da un clima umido e piovoso. Le previsioni meteo per Domenica e Lunedì non mostrano segnali di miglioramento, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non offriranno schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 83 % 4.9 ONO max 5.1 Maestrale 87 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.54 mm 3.7 O max 4.5 Ponente 91 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.73 mm 1.7 ONO max 4.2 Maestrale 93 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 87 % 6.2 E max 7 Levante 89 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.34 mm 5.9 ENE max 6 Grecale 92 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +17.8° perc. +18.2° 0.22 mm 2.3 NNE max 3.9 Grecale 94 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.16 mm 2.2 NE max 2.9 Grecale 98 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° prob. 81 % 1.5 SSE max 2.1 Scirocco 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:12

