Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione delle temperature nel corso della giornata. Le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili, senza precipitazioni significative, ma con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5-8 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 51-63%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 15-21°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’88-85%, mentre la temperatura percepita sarà di circa 21°C. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 39% e il 53%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno progressivamente, passando da un massimo di 21,6°C a circa 19°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte del 74%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 98%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 1-5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Teramo evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite e un aumento delle temperature. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° Assenti 8 OSO max 6.9 Libeccio 63 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +14.7° Assenti 6.3 OSO max 5.9 Libeccio 52 % 1018 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° Assenti 7.3 OSO max 6.6 Libeccio 53 % 1018 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20° Assenti 4 NE max 4.5 Grecale 39 % 1019 hPa 12 cielo coperto +21.6° perc. +21° Assenti 7.2 ENE max 8.2 Grecale 48 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 6 ENE max 6 Grecale 64 % 1018 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 1.9 O max 2.4 Ponente 83 % 1020 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 5.7 SO max 5.4 Libeccio 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:21

