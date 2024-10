Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Teramo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di pioggia leggera e schiarite. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti e una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16°C durante la notte e salirà fino a raggiungere i 24,8°C nelle ore centrali della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature e all’arrivo di piogge, che si intensificheranno nella sera.

Durante la notte, Teramo avrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Ovest-Sud-Ovest a una velocità di circa 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, creando una sensazione di caldo umido.

Nella mattina, il clima si presenterà più mite, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che lasceranno spazio a qualche schiarita. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo punto della giornata, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto e si assisterà a piogge leggere a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno a circa 21,6°C, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h. L’umidità aumenterà, superando il 70%, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 28%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Le piogge si intensificheranno, con forti precipitazioni attese intorno alle 20:00, dove si registreranno accumuli di 4,92 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, creando un clima piuttosto fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole nei giorni successivi, rendendo l’atmosfera più piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 5.9 SO max 5.5 Libeccio 78 % 1017 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 5.5 OSO max 5.3 Libeccio 78 % 1015 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 5 SO max 4.6 Libeccio 77 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 6 SE max 10.9 Scirocco 57 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° prob. 5 % 10.5 SE max 21.5 Scirocco 53 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21.6° perc. +21.6° 0.19 mm 8.6 SSO max 26.4 Libeccio 69 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.21 mm 8.4 SO max 9.3 Libeccio 80 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.68 mm 9.1 SO max 11.8 Libeccio 84 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:29

