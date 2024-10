Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Terlizzi si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 18,6°C e i 25,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% durante le ore del mattino. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 50,2 km/h nel corso della sera. Non si registreranno precipitazioni significative fino al tardo pomeriggio, mentre nella notte si attenderà un leggero rovescio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà di circa 14,4 km/h, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 27,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,6°C entro le 08:00. I venti si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 22,6 km/h e raffiche fino a 34 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà sopra il 60%.

Il pomeriggio continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 25,4°C intorno alle 12:00. I venti si faranno sentire con intensità, arrivando a 40,5 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si abbasseranno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20,9°C. I venti continueranno a soffiare con forza, con raffiche che potranno raggiungere i 50,2 km/h. Verso la fine della giornata, si attenderà un leggero rovescio di pioggia, con una precipitazione stimata di 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi indicano una giornata nuvolosa e ventosa, con temperature gradevoli ma un aumento dell’umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile miglioramento per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 14.6 S max 27.3 Ostro 73 % 1017 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 16.5 S max 30.7 Ostro 78 % 1016 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 21.3 SSE max 34 Scirocco 74 % 1016 hPa 10 cielo coperto +24.3° perc. +24.1° Assenti 21 S max 24.3 Ostro 52 % 1016 hPa 13 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 23.6 SSE max 26.6 Scirocco 51 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 27.3 SSE max 40.5 Scirocco 68 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 28.8 SSE max 48.3 Scirocco 77 % 1011 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 20.4 SSO max 37.5 Libeccio 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:19

