Previsioni Meteo Termini Imerese: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi con poche nuvole, favorendo un aumento graduale delle temperature. Si prevede che alle 08:00 la temperatura raggiunga i 20,6°C, con un’umidità che scenderà al 57%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole. Proseguendo verso le ore centrali, le temperature toccheranno il picco di 22,6°C intorno alle 11:00, mantenendo una copertura nuvolosa attorno al 12%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con nubi sparse che si intensificheranno leggermente. Le temperature inizieranno a calare, scendendo a 20,9°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando una sensazione di freschezza. La velocità del vento sarà più contenuta, con direzione sud-sud ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Termini Imerese mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga prevalentemente asciutto, con possibilità di qualche pioggia solo nei giorni successivi. Gli abitanti possono quindi godere di una giornata di meteo favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 5.6 SSO max 5.3 Libeccio 69 % 1023 hPa 5 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 4.3 S max 4.5 Ostro 66 % 1023 hPa 8 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 1.9 NE max 3 Grecale 57 % 1024 hPa 11 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 8.5 NNE max 5.8 Grecale 51 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 8.3 NNE max 8.2 Grecale 58 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 3.5 ENE max 4.7 Grecale 75 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 1.4 SSO max 2.1 Libeccio 73 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 4.6 SSO max 4.5 Libeccio 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:05

