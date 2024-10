Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,7°C e 23,4°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno all’82%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% già dalla mattina. Le temperature minime si manterranno stabili, mentre la velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 23,4°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, si verificheranno le prime piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,32 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,7°C. Il cielo rimarrà coperto e le probabilità di pioggia si manterranno intorno al 39%. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge sporadiche e temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere per un po’.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 4.8 SSO max 4.8 Libeccio 82 % 1026 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 4 SSO max 4 Libeccio 84 % 1027 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 2.4 SO max 2.3 Libeccio 79 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° Assenti 5.5 NNE max 3.2 Grecale 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° Assenti 8 NNE max 4.7 Grecale 72 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.32 mm 4.2 NE max 5.4 Grecale 83 % 1025 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° prob. 30 % 2.6 SSE max 2.7 Scirocco 86 % 1026 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 40 % 3.6 S max 3.3 Ostro 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:12

