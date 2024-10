Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termini Imerese di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. Con l’avanzare della giornata, le temperature saliranno, raggiungendo un picco di circa 23°C nel pomeriggio. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che varierà tra i 5 e i 10 km/h.

Nel dettaglio, durante la mattina, le temperature si manterranno tra i 19°C e i 23°C, con un’umidità che tenderà a diminuire leggermente. Il vento si presenterà come una brezza leggera, rendendo l’aria gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, ma non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 50-56%, mentre la ventilazione continuerà a essere debole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. La copertura nuvolosa persisterà, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 68%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare da sud con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature miti e cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a mantenersi gradevole, rendendo possibile godere delle attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 8.2 SSO max 9.1 Libeccio 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 9 SSO max 10.1 Libeccio 81 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 8.8 S max 10.3 Ostro 77 % 1023 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 5 S max 9.8 Ostro 54 % 1022 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.6° Assenti 2.5 ESE max 8.8 Scirocco 49 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 4.9 ENE max 6.3 Grecale 66 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 9.1 S max 10.8 Ostro 62 % 1022 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 12.6 S max 14.7 Ostro 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:09

