Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termini Imerese di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli coperti a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che si manifesteranno tra le 02:00 e le 04:00, portando accumuli totali di circa 0.62mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 80%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 12 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a momenti di sereno. Le temperature si attesteranno tra i 20°C e i 23°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra i 6 e i 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo valori intorno al 50% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 23°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a mantenere l’umidità sotto controllo, con valori che si attesteranno attorno al 54%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 19°C. La ventilazione sarà molto debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 70%, creando un clima fresco e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese indicano un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzazione del meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di bel tempo, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° prob. 32 % 10.4 ONO max 11.6 Maestrale 76 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.33 mm 10.5 NO max 11.7 Maestrale 78 % 1010 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 17 % 7.1 NO max 7.3 Maestrale 69 % 1011 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 9.8 N max 10 Tramontana 50 % 1012 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 15.3 NNO max 14.8 Maestrale 52 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 10.7 N max 11.8 Tramontana 62 % 1012 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° prob. 9 % 1.2 N max 3.5 Tramontana 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° prob. 24 % 6.6 S max 6.9 Ostro 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.