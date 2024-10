Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma le precipitazioni saranno un elemento costante, con piogge che si alterneranno tra leggere e moderate. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta umidità che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e pesante.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,2 km/h e i 7,2 km/h, prevalentemente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 20%, ma le piogge si intensificheranno nelle ore successive.

Nella mattina, le piogge continueranno a cadere, mantenendo una temperatura media di circa 19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno come pioviggine, con accumuli che varieranno da 0,31 mm a 0,74 mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 1,84 mm. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 18,3°C. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le piogge continueranno, con accumuli che si aggireranno intorno ai 1,17 mm. La velocità del vento si manterrà tra i 9,9 km/h e i 14,5 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità resterà alta, attorno all’87%, contribuendo a un clima umido e scomodo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Le piogge continueranno a caratterizzare il clima locale, con temperature che si manterranno su valori miti ma con un’alta umidità. Si consiglia di prepararsi a condizioni di maltempo persistente, con la possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 20 % 1.2 OSO max 1.2 Libeccio 78 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +18.9° perc. +18.9° 0.62 mm 5.7 SE max 5.4 Scirocco 82 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.31 mm 1.2 NE max 2.2 Grecale 87 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.61 mm 1 ONO max 1.2 Maestrale 87 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.49 mm 5.8 E max 10.7 Levante 82 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.87 mm 9.3 NE max 10.1 Grecale 92 % 1013 hPa 18 pioggia moderata +18.6° perc. +18.9° 2.04 mm 6.2 E max 7.8 Levante 93 % 1014 hPa 21 pioggia moderata +19.6° perc. +19.9° 1.17 mm 13.9 SE max 26.6 Scirocco 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.