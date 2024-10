Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, alternando momenti di cielo coperto a fasi di nubi sparse, senza però prevedere precipitazioni significative. I venti si presenteranno leggeri, con una predominanza di direzione est, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, e la velocità del vento sarà di circa 4 km/h. Con il passare delle ore, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a una mattinata con nubi sparse e una leggera ripresa delle temperature, che toccheranno i 19,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più gradevole.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 4,2 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 48%. Le condizioni meteo continueranno a mantenere un aspetto variabile, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a momenti di cielo coperto, ma senza piogge. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con un’umidità che salirà fino all’82%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 3 km/h. Le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca nelle ore serali. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 4.1 ENE max 3.8 Grecale 75 % 1020 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 4 ENE max 3.6 Grecale 76 % 1020 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.8 ENE max 3.8 Grecale 67 % 1020 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° Assenti 3.8 O max 3.5 Ponente 50 % 1020 hPa 13 cielo coperto +24.3° perc. +24° Assenti 4.8 O max 5.7 Ponente 48 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 1.3 S max 2.3 Ostro 67 % 1018 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 3.3 ESE max 3.3 Scirocco 77 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 3.2 E max 3.1 Levante 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.