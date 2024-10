Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Terni si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. La notte inizierà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando si prevedono anche piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 24°C, mentre nel pomeriggio si registreranno valori in calo, con picchi di 22°C. La sera porterà un cielo coperto e temperature che scenderanno ulteriormente.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno, con temperature che varieranno da 16,6°C a 16°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 5,5 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 08:00, quando si inizieranno a vedere poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 08:00 e superando i 22°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, con nubi sparse che si faranno più dense nel corso della mattina.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento significativo della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si trasformeranno in pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 24°C a 19°C entro le 16:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,81 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 92%.

La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Le piogge continueranno a essere leggere, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 43% fino a tarda notte. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche provenienti da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da mercoledì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere rapidamente. La giornata di Martedì 22 Ottobre si preannuncia quindi come una giornata da vivere con attenzione, soprattutto nel pomeriggio e nella sera.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +16.5° Assenti 4.6 ENE max 4.4 Grecale 91 % 1027 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +16° Assenti 4.6 ENE max 4.1 Grecale 90 % 1027 hPa 7 poche nuvole +18.3° perc. +18.3° Assenti 2.7 ENE max 3.5 Grecale 82 % 1027 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 3.8 ONO max 2.8 Maestrale 62 % 1027 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +24.3° prob. 46 % 3.6 O max 2.4 Ponente 60 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.81 mm 4.2 SSO max 4.2 Libeccio 83 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.29 mm 1.4 SE max 2.2 Scirocco 94 % 1028 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 43 % 4.4 NE max 4.2 Grecale 93 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:12

