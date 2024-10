Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Terni si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,9°C e i 23,1°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 90% durante la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 9%. I venti, provenienti da Est-Nord Est, si muoveranno a una velocità di circa 4,3 km/h, creando una leggera bava di vento. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,1°C entro le ore 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 5,3 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 58%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco di 23°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, con una velocità media di 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 15,4°C alle ore 21:00. Il cielo tornerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 10%. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate particolarmente piacevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° Assenti 4.4 ENE max 4.2 Grecale 90 % 1025 hPa 5 poche nuvole +14.3° perc. +14.1° Assenti 4.3 ENE max 4.2 Grecale 88 % 1025 hPa 8 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.6 NNE max 3.7 Grecale 69 % 1025 hPa 11 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 4.7 ONO max 3.8 Maestrale 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.8 ONO max 4.5 Maestrale 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 3.5 NE max 3.1 Grecale 80 % 1024 hPa 20 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 4.5 ENE max 4 Grecale 85 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° Assenti 4.1 ENE max 3.9 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:02

