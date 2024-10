Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Terni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia leggera accompagnerà gran parte della giornata, con un aumento dell’intensità durante le ore centrali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,7°C e i 18,6°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. I venti, prevalentemente provenienti da sud e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 49,6 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 95%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12,9 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,3°C. L’intensità delle precipitazioni aumenterà leggermente, portando a un accumulo di circa 0,68 mm entro le ore 09:00. L’umidità rimarrà alta, mantenendo il clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione della pioggia, che si presenterà moderata. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,6°C intorno alle 11:00, per poi scendere leggermente. Le raffiche di vento saranno più forti, con punte di 49,6 km/h, contribuendo a un clima fresco e ventoso. Si prevede un accumulo di pioggia che potrebbe superare i 3 mm entro le ore 17:00.

La sera porterà con sé un proseguimento delle precipitazioni, con pioggia moderata che continuerà fino a notte inoltrata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,7°C, mentre l’umidità raggiungerà valori molto elevati, intorno al 98%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà attivo, con raffiche che potrebbero arrivare a 37,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.24 mm 6.7 SSE max 12.9 Scirocco 94 % 1007 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 66 % 6.9 SSE max 15 Scirocco 93 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.61 mm 7.1 SE max 18.1 Scirocco 94 % 1006 hPa 10 pioggia moderata +18.4° perc. +18.7° 1.73 mm 14.1 SSE max 44.9 Scirocco 91 % 1005 hPa 13 pioggia moderata +18.1° perc. +18.4° 3.24 mm 19.4 S max 46.7 Ostro 95 % 1003 hPa 16 pioggia moderata +17.7° perc. +17.9° 1.79 mm 21.7 SSE max 49.6 Scirocco 92 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +18.3° perc. +18.7° 3.74 mm 13.8 S max 37.4 Ostro 95 % 1001 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.89 mm 7 S max 14.8 Ostro 98 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:42

