Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Terni di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 14°C e i 17°C, con un’umidità elevata che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza. I venti, prevalentemente provenienti da sud e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 34 km/h.

Durante la notte, Terni sarà avvolta da una leggera pioggia, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che si aggireranno attorno al 68%. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h, rendendo la brezza leggera e contribuendo a mantenere l’umidità al 99%.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 72%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 18 km/h. L’umidità si manterrà sopra l’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. I venti, provenienti sempre da sud, si presenteranno con intensità moderata, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà, con temperature che scenderanno fino a 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti si faranno più leggeri, mantenendo comunque una certa freschezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e variabile, con possibili schiarite solo in seguito.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.12 mm 5.1 SSE max 6.4 Scirocco 97 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.16 mm 5.5 SSE max 8.8 Scirocco 95 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.21 mm 11.4 SSE max 30 Scirocco 86 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.57 mm 17.3 SSE max 31.9 Scirocco 80 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.55 mm 17.6 S max 34.9 Ostro 85 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.17 mm 14.2 SSE max 34.3 Scirocco 86 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.25 mm 10.5 SE max 29.4 Scirocco 89 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +13.3° perc. +13.1° 0.34 mm 7.4 SE max 18.3 Scirocco 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:40

