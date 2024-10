Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 3 Ottobre, Torino si troverà sotto l’influenza di condizioni meteorologiche caratterizzate da pioggia persistente e temperature relativamente fresche. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e precipitazioni che si presenteranno in forma di pioggia leggera e moderata. Le temperature si manterranno attorno ai 12-14°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà intorno al 95%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h, contribuendo a un ulteriore abbassamento della temperatura percepita.

Durante la notte, Torino vivrà un inizio di giornata piovoso, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un’umidità che resterà alta. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12-13°C. Il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’intensità delle precipitazioni sarà costante, con accumuli che si attesteranno intorno ai 2-3 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza della pioggia moderata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 12-13°C, con una leggera diminuzione prevista verso il tardo pomeriggio. Anche in questo intervallo orario, il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. La pioggia continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno attorno ai 11-12°C. L’umidità rimarrà elevata, e il vento si presenterà leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano un Giovedì 3 Ottobre caratterizzato da un clima piovoso e fresco. Nei giorni successivi, si prevede una lieve attenuazione delle precipitazioni, ma le temperature continueranno a rimanere sotto la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembreranno migliorare significativamente nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.71 mm 6.8 NNE max 15.6 Grecale 95 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.96 mm 9.8 N max 23.5 Tramontana 94 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.43 mm 13.4 NNE max 30.5 Grecale 95 % 1005 hPa 10 pioggia moderata +12.2° perc. +12° 3.13 mm 11.8 NNE max 26.7 Grecale 96 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 1.93 mm 7.7 ONO max 18.9 Maestrale 94 % 1005 hPa 16 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.91 mm 3.5 ONO max 7.8 Maestrale 94 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +11.6° perc. +11.3° 1.77 mm 6.1 O max 9 Ponente 96 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.79 mm 4 SSO max 5.9 Libeccio 96 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 19:00

