Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Torino si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da nuvolosità variabile, che si attenuerà nel corso della mattinata, portando a un pomeriggio sereno. Le temperature si attesteranno tra i +13,4°C della notte e i +19°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista in serata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Durante la notte, Torino avrà un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’89%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,4°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. Con il passare delle ore, la nuvolosità si ridurrà, passando a nubi sparse, e le temperature scenderanno leggermente.

Nella mattina, il cielo continuerà a schiarirsi, con nubi sparse che si ridurranno ulteriormente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +18,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si abbasserà, portandosi attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un ulteriore aumento delle temperature che toccheranno i +19°C. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a mantenere assenti le precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico. Le condizioni di calma del vento continueranno a caratterizzare la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre all’insegna della stabilità e del clima mite. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni che potrebbero influenzare il clima nella settimana entrante.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 1.4 OSO max 2.1 Libeccio 90 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° Assenti 3.6 O max 3.5 Ponente 89 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 2 OSO max 2.7 Libeccio 87 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 2.5 SE max 2.5 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 poche nuvole +19° perc. +18.7° Assenti 1.8 ESE max 1.9 Scirocco 67 % 1025 hPa 16 poche nuvole +17° perc. +16.8° Assenti 1.7 N max 1.7 Tramontana 78 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 2.3 NO max 2.5 Maestrale 84 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 1.5 ONO max 1.7 Maestrale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:18

