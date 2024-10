Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Torino si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,8°C e +16,4°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto verso le prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,8°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’80%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +14,2°C entro le 8:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 73%, e il vento si farà leggermente più attivo, con velocità che toccheranno i 5,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno attorno ai +16°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 8,7 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge significative, e l’umidità continuerà a oscillare intorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai +13,2°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo un’intensità bassa. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre caratterizzata da un meteo nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, il cielo potrebbe rimanere parzialmente nuvoloso, rendendo necessario monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 1.9 NNE max 2.6 Grecale 79 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 1.2 N max 2.3 Tramontana 83 % 1014 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° Assenti 2.7 NNE max 3.3 Grecale 83 % 1015 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 4.7 NE max 5 Grecale 70 % 1017 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 6.7 NE max 6.4 Grecale 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 11 % 5 E max 7.6 Levante 73 % 1016 hPa 18 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 14 % 2.6 E max 4 Levante 80 % 1017 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 14 % 3.3 NE max 5 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.