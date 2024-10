Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Torino si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo si stabilizzerà, mantenendo una copertura nuvolosa significativa. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La pioggia leggera prevista tra l’1:00 e le 2:00 porterà una leggera umidità, con valori che raggiungeranno l’87%. Le condizioni di pioggia si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a un cielo nuvoloso fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma non si prevederanno ulteriori precipitazioni. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18,8°C alle 15:00, con un cielo che si presenterà ancora coperto, ma con l’arrivo di nubi sparse nel tardo pomeriggio. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno all’1%. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno fino a 2,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 15,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 81%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì potrebbero portare cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.16 mm 7.1 NNE max 11 Grecale 85 % 1011 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 57 % 4.6 NE max 7.7 Grecale 89 % 1009 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 4 % 3.5 NE max 5.3 Grecale 86 % 1008 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 4 % 5.8 NE max 6.9 Grecale 73 % 1007 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° prob. 1 % 5.1 E max 4.2 Levante 65 % 1006 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18° prob. 1 % 2.8 ENE max 2.8 Grecale 64 % 1005 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 1.8 NNE max 4 Grecale 76 % 1006 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 6 % 3.5 E max 4.4 Levante 78 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.