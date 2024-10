Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Sabato 19 Ottobre indicano un giorno caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 17°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà verso un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. L’umidità sarà alta, intorno al 92%, e il vento si presenterà debole, proveniente da ovest-nord-ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 17°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, ma con una leggera diminuzione rispetto alla notte. Il vento continuerà a soffiare debolmente, contribuendo a una sensazione di freschezza nonostante le temperature miti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00, con accumuli di circa 0.26 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 85%, mentre il vento rimarrà debole, proveniente principalmente da nord-est.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto e la possibilità di piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 90%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, la situazione potrebbe migliorare leggermente, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +12.9° Assenti 1.8 ONO max 2.1 Maestrale 92 % 1017 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° Assenti 4.2 ONO max 4 Maestrale 90 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.5 NO max 3.1 Maestrale 86 % 1017 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 1.6 SO max 2.2 Libeccio 75 % 1017 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 31 % 6.9 ENE max 9.7 Grecale 78 % 1018 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 36 % 4.4 N max 6.3 Tramontana 87 % 1018 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 13 % 1.3 ESE max 2.7 Scirocco 89 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.17 mm 4.8 SSO max 6.5 Libeccio 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:32

